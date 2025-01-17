Altında yeni seviye! Eski fiyatların hepsini unutun - Son Dakika
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Ekonomi

Altında yeni seviye! Eski fiyatların hepsini unutun

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ABD'de başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki etkisi büyük bir belirsizlik oluşturuyor. Bu belirsizlikten beslenen güvenli liman altın yeni rekorlar kırmaya devam ediyor.

17.01.2025 17:09
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ABD'de gelecek hafta başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını koruyor.

Söz konusu gelişmelerin ardından gram altın yeni rekor kırarak 3 bin 105 TL seviyesini gördü. Rekor yükselişin ardından gram altın, 3 bin 92 TL seviyesinde işlem görmeye başladı.

ÇEYREK ALTIN 5 BİN 60 LİRA OLDU

Altının ons fiyatı ise 2 bin 703 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 60 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 162 liradan satılıyor.

Altında yeni seviye! Eski fiyatların hepsini unutun

Donald Trump, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altında yeni seviye! Eski fiyatların hepsini unutun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Cocukluk askimsin:
    alacağım yok vereceğim yok. 22 bin maasla çeyrek altın alacak da değilim. biz geberip ölelim lan 51 3 Yanıtla
  • Astor2 null:
    seneye asgari ücret 2 çeyrek 17 3 Yanıtla
  • Hayrettin Aydın:
    Bu Yalan haber tekrar Altına rabet artsın istiyorlar .. trump iş adamı nasil ekonomi bilmez ekonomi bilmeyen insandan iş adamı olurmu .. 10 9 Yanıtla
  • Çelikk:
    Var ben altın köşeyi döndüm 10 4 Yanıtla
  • Ankara null:
    10000tl olmali 3 neki 2.senedir yerinde saydi faiz alamadik rezalet yaa rekor diye veriyor bide utanmadan :( 6 2 Yanıtla
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