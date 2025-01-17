ABD'de gelecek hafta başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını koruyor.
Söz konusu gelişmelerin ardından gram altın yeni rekor kırarak 3 bin 105 TL seviyesini gördü. Rekor yükselişin ardından gram altın, 3 bin 92 TL seviyesinde işlem görmeye başladı.
Altının ons fiyatı ise 2 bin 703 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 60 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 162 liradan satılıyor.
Son Dakika › Ekonomi › Altında yeni seviye! Eski fiyatların hepsini unutun - Son Dakika
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