Altın fiyatları yeni rekor kırdı

Özellikle belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak görülen altın, ekonomik dalgalanmalar karşısında en sağlam yatırım araçlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu yönüyle altın ABD'den gelen ve küresel piyasaları derinden etkileyen yeni tarife sonrası en çok tercih edilen kıymetli maden oldu.

Fiyatlar durdurulamıyor. Ons altın fiyatları yeni bir ilke imza attı. Küresel piyasalarda ons altın 3167 dolar seviyesine çıkarak bir rekor daha kırdı.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 3826 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3813 lira, en yüksek de 3867 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3840 liradan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 3871 liradan alınırken 3923 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 3137 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3124 dolar, en yüksek de 3167 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3149 dolardan işlem geçiyor.