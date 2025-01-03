Altın fiyatları yeni yılın ilk rallisine başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Altın fiyatları yeni yılın ilk rallisine başladı

Geniş Video İzle

Altın fiyatları yeni yılda yükseliş grafiği sergilemeye devam ediyor. Fed'in 2025'te iki faiz indirimi yapacağına dair beklentilere rağmen altın güçleniyor.

03.01.2025 09:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel piyasalar tatil modundan çıktı ve işlemler hızlanmaya başladı. Yılbaşının geçmesiyle birlikte piyasalarda hareketlilik başladı. Altın fiyatları da hareketlilikten pozitif etkilendi. Fed'in 2025'te iki defa faiz indirimi yapacağına dair beklentilere rağmen altın fiyatları güçleniyor.

Altındaki yükselişe Çin Merkez Bankası'nın alımlarını sürdürmesi de etkiliyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2659 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2656 dolar, en yüksek de 2664 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2664 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3021 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3012 lira, en yüksek de 3032 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3031 liradan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3038 liradan alınırken 3084 liradan satılıyor.

Altın fiyatları yeni yılın ilk rallisine başladı

Ekonomi, Finans, Borsa, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları yeni yılın ilk rallisine başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:59 Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyen aralık ayı enflasyonu yüzde 1,03 oldu Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyen aralık ayı enflasyonu yüzde 1,03 oldu
09:38 Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası Necla Nazır’dan açıklama Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan açıklama
09:23 Usta sanatçı Ferdi Tayfur’un ölüm nedeni belli oldu Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni belli oldu
08:59 BM duyurdu: 8 Aralık’tan bu yana 115 bin Suriyeli ülkesine döndü BM duyurdu: 8 Aralık'tan bu yana 115 bin Suriyeli ülkesine döndü
06:50 Trump’ın yemin töreni öncesi Meksika’dan binlerce göçmen daha yollara düştü Trump'ın yemin töreni öncesi Meksika'dan binlerce göçmen daha yollara düştü
14:41 Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı
14:20 Bedelli askerlik ücreti değişiyor Bedelli askerlik ücreti değişiyor
14:19 Genç kadın, şarjda olan telefonunu küvete düşürünce hayatını kaybetti Genç kadın, şarjda olan telefonunu küvete düşürünce hayatını kaybetti
14:13 DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü İşte ilk açıklama DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü! İşte ilk açıklama
14:01 ABD, Suriye’nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
13:56 İki havayolu şirketi çalışanı, otellerine döndükleri sırada tecavüze uğradı İki havayolu şirketi çalışanı, otellerine döndükleri sırada tecavüze uğradı
13:56 Toki binlerce konutu teslim edecek Toki binlerce konutu teslim edecek
13:54 Kürşad Zorlu’nun istifası sonrası Meclis’te sandalye dağılımı değişti Kürşad Zorlu'nun istifası sonrası Meclis'te sandalye dağılımı değişti
13:49 Uçakta taşkınlık yapanların yeni cezası belli oldu Uçakta taşkınlık yapanların yeni cezası belli oldu
13:48 Simge ’’Kısmetimi kapatıyor’’ demişti: Icardi atağa geçti Simge ''Kısmetimi kapatıyor'' demişti: Icardi atağa geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 10:08:01. #1.11#
SON DAKİKA: Altın fiyatları yeni yılın ilk rallisine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.