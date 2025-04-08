Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. Son dönemde yaşanan ekonomik belirsizlikler, altın fiyatlarını etkileyerek yeniden hareketlenmeye neden oldu. Yatırımcılar ve ekonomi takipçileri, altın fiyatlarındaki bu hareketliliği yakından izliyor.
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8.04.2025 09:15:14. #7.13#
SON DAKİKA: Altın fiyatları yeniden hareketlendi - Son Dakika
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