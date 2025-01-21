Altın fiyatlarına Trump dopingi - Son Dakika
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Ekonomi

Altın fiyatlarına Trump dopingi

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Altın fiyatları, ABD'de ikinci Trump dönemi ile yükselişe geçti. Ons altın, yüzde 0,2 yükselişle 2 bin 720 dolar civarında işlem gördü. Gram ve çeyrek altın da yükseliş kaydedildi. Gram altın, 3 bin 125 liradan işlem gördü. Çeyrek altın ise 5 bin 110 liradan el değiştirdi.

21.01.2025 09:30
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Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci dönemindeki politikalarının potansiyel etkilerine odaklandı. Trump, önümüzdeki ayın başından itibaren Meksika ve Kanada'ya yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Ancak Çin'e yönelik gümrük vergileri için bir zaman çizelgesi vermedi.

Analistler, gümrük vergilerinin ticaret savaşını tetikleyebileceğine yönelik endişeleri tırmandırdığını belirtti. Bu durumun güvenli liman varlıklara talebi artırabileceği ifade edildi. Trump'ın politikalarının enflasyon riskleri taşıdığı da belirtiliyor.

Altın fiyatları 19 Aralık 2024'ten bu yana yükselişini sürdürüyor ve yeni rekorlara sahne oluyor. ABD Başkanlığı devralan Donald Trump'ın açıkladığı korumacılık yaklaşımları altını destekledi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2709 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2702 dolar, en yüksek de 2727 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2724 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3099 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3092 lira, en yüksek de 3121 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3118 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3101 liradan alınırken 3144 liradan satılıyor.

Altın fiyatlarına Trump dopingi

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Son Dakika Ekonomi Altın fiyatlarına Trump dopingi - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Murat Sariaslan:
    Dahada artar 4 1 Yanıtla
  • antoan pandelas:
    bitcoin ci bu gidi altını sevmez. 2 0 Yanıtla
  • Mahmut Kaya:
    NERDEN NEREYE 1 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Kral Adam 0 1 Yanıtla
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