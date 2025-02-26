Altın fiyatlarında bir garip hareketlilik yaşanıyor

Ekonomi

Altın fiyatlarındaki geri çekilme eğilimi ikinci güne taşındı. Altın yatırımcıları ve takipçileri, fiyat hareketliliklerini dikkatle izlerken kapalı çarşıda altın hareketliliğinin arttığı bildirildi.

Haftalardır ardı ardına rekorlara imza atan sarı metal hafif geri çekilmeyle gündemde. Dün başlayan çekilme bugün de devam ederken fiyat düşüşünü fırsat kabul eden ve ons altının 3 bin dolar, gram altının ise 4 bin lira hedeflerine odaklanan yatırımcılar da alıma devam ediyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 3413 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3413 lira, en yüksek de 3435 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3422 liradan alıcı buluyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 2912 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2912 dolar, en yüksek de 2930 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2919 dolardan işlem geçiyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3474 liradan alınırken 3519 liradan satılıyor.

NOT: Bu haberde yer alan içerik yatırım tavsiyesi değildir.