Altın fiyatları beklenen hareketine başladı! - Son Dakika
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Ekonomi

Altın fiyatları beklenen hareketine başladı!

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Altın fiyatları beklenen hareketine başladı!

Derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından not indiriminin ardından ABD ekonomisine dair belirsizliklerin artması, Rusya-Ukrayna ateşkes sürecinin uzaması ve Orta Doğu'da gerilimin tırmanması altına yaradı. Güvenli limanın gramı hafif yükselişle 4.125 TL ve ons altın da 3305 dolardan güne başlangıç yaptı.

21.05.2025 09:09
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Altın fiyatlarında hem iç hem dış piyasada dikkat çeken yükseliş yaşanıyor; ons 3.305 doları test etti, gram altın 4.125 TL'ye ulaştı. Moody's'in ABD not indirimi, dolar endeksindeki zayıflama ve jeopolitik riskler altının güvenli liman olarak yeniden öne çıkmasını sağladı.

Altın piyasasında bu hafta dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Küresel piyasalarda ons altın fiyatı 3.305 doları test ederek son 1,5 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Haftalık artış oranı ise %3'ü buldu.

DOLAR ENDEKSİ ZAYIFLADI, ALTIN GÜÇ KAZANDI

Dolar endeksinin (DXY) yeniden 100 seviyesine gerilemesi, altına olan talebi artırdı. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %4,50 seviyelerinde kalması da yatırımcıyı altına yönlendiren bir başka etken oldu.

JEOPOLİTİK RİSKLER DE YÜKSELİŞİ DESTEKLİYOR

Rusya- Ukrayna hattındaki ateşkes belirsizliği ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sürmesi, güvenli liman arayışını körükledi. Jeopolitik tansiyonun artması, altının yükseliş trendini destekleyen diğer önemli unsur olarak öne çıkıyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM: KRİTİK SEVİYELERE DİKKAT

Uzmanlara göre ons altında 3.250 dolar seviyesi destek, 3.350 dolar ise güçlü bir direnç noktası olarak izleniyor. Fiyatların bu bandın dışına çıkması, yeni rekorların habercisi olabilir.

GRAM ALTIN 4.125 TL'Yİ AŞTI

Yurt içinde de gram altın fiyatı 21 Mayıs 2025 itibarıyla 4.125 TL'ye çıktı. Çeyrek altın ise sabah saatlerinde 6.825 TL'den satışa sunulurken, Kapalıçarşı'da gram altın 4.130 – 4.180 TL bandında işlem görüyor.

Altın fiyatları beklenen hareketine başladı!

Orta Doğu, Ons Altın, Ukrayna, Ekonomi, Finans, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları beklenen hareketine başladı! - Son Dakika

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