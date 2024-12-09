Küresel gelişmeler altın fiyatlarına da yansıdı

Ekonomi

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Altın fiyatları küresel piyasalarda takip edilmeye devam ediyor. ABD enflasyon verisi, Çin Merkez Bankası'nın yeniden altın alımına başlaması, Suriye'de yaşanan gelişmeler eşliğinde altın fiyatları yataya yakın pozitif seyir izliyor.

Fed'in faiz tarafında atacağı adımlar merakla beklenirken bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi karar için belirleyici olacak.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2639 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2627 dolar, en yüksek de 2650 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2636 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2943 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2940 lira, en yüksek de 2966 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2951 liradan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3005 liradan alınırken 3039 liradan satılıyor.