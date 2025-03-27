Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu

Altın fiyatları ABD'nin tarife değişikliği beklentisi içindeydi. Beklenen haber dün akşam geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'de üretilmeyen tüm araçların ülkeye girişinde yüzde 25 ek vergi uygulanacağını açıklamasıyla birlikte kıymetli maden fiyatları yükselişe geçti.

Otomobil sektörünü rahatsız eden ek gümrük vergisi fiyatları da yükseltecek. Vergiler 2 Nisan 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Altın fiyatları da bu ana neden başlığı altında yükselişe geçti. Ayrıca ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), borç limiti konusunda harekete geçilmemesi halinde hükümetin olağanüstü önlemler kullanarak sağladığı borçlanma kabiliyetinin ağustos veya eylül ayında tükenebileceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 3688 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3684 lira, en yüksek de 3712 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3711 liradan işlem geçiyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 3718 liradan alınırken 3767 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 3019 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3017 dolar, en yüksek de 3037 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3037 dolardan işlem görüyor.