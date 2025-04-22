Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak - Son Dakika
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Ekonomi

Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak

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Çin - ABD ticaret savaşı tüm dünyayı adeta kasıp kavururken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden almaya yönelik tehditleriyle artan endişelerle yatırımcılar güvenli liman altına yöneliyor. Bu sabah itibariyle gram altın 4 bin 297 liraya ulaşırken, çeyrek altın 7.103,00 liraya yükseldi.

22.04.2025 08:39  Güncelleme: 08:57
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ABD ile Çin arasında tehditler artarken doların güçsüzleştiği piyasalarda euro yeni rekor kırarak 44 lirayı aştı. Bu gergin ortam en çok da altına yaradı. Ons, gram, ve işlenmiş altın ardı ardına rekor kırarken çeyrek altın bu sabah itibariyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 7.103,00 liraya yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ortaya çıkardığı ticaret savaşları küresel ekonomide durgunluk yaratması ihtimali bulunuyor. Bunun yanında Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ı faiz indirmesi yönünde baskı altına alırken görevden almakla da tehdit ediyor. Bu gelişmeler ve belirsizlikler de altın fiyatlarını pozitif etkiliyor. İşte güncel altın fiyatları:

GRAM ALTIN FİYATLARI

Dün 17:00 itibariyle tarihi zirveye ulaşan gram altın 4 bin 203 lira olmuştu. Dünkü rekor da geride kaldı. Gram altın güne 4208 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4195 lira, en yüksek de 4297 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4292 liradan alıcı buluyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Dün sabah 3384 dolarla başlangıç yapan ons altın 17:00 itibariyle yeni bir rekora imza atarak 3 bin 425 dolara yükselmişti. Ons altın güne dünkü rekor seviye olan 3425 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3412 dolar, en yüksek de 3494 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3489 dolardan işlem geçiyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 4305 liradan alınırken 4362 liradan satılıyor.

Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak
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Jerome Powell, Donald Trump, Ekonomi, Finans, Dünya, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmet Tunc:
    Bunlar daha iyi günler. Altını Olan Satmasın 2026 Yılının ortasına kadar 14 10 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    TUNÇ. ? KİMSİN NESİN EĞİTİMİN NE HANGİ SIFATLA HABER YORUMUNDA YATIRIM TAVSİYESİNDE BULUNUYORSUN. ACIKLA? 4 13 Yanıtla
  • mert çelik:
    bunlar cıkcak dedıgı ıcın mıllet alıyor ve cıkıyor zaten 1 2 Yanıtla
  • Mehmet Tunc:
    Mehmet Hamdi Albuz Dur Kızma açıklıyorum abi kimliğimi. La ndaval Sen Kimsin ki bana Onu Soruyorsun Hesap Soruyorsun. Ben fikrimi Beyan ettim Eğitimim yok Ama yatırımım var az da olsa ha Kaldı ki Aç Türkiye'nin 2026 Para Politikası Projelerine Bak Fed 2026 Yılı İçin Üretim finans öngörülerine Bak Abd Altın İçin Yatırım Planlarına bak. Ama Sende Onlar Nerde Yok Ancak Yaz Çiz okuma Araştırma Racon Kes Hey Yavrum Heyyyyy 2 0 Yanıtla
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