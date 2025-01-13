Altın fiyatlarında yeni rekor beklentisi güçleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Altın fiyatlarında yeni rekor beklentisi güçleniyor

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Altın yatırımcıları yeni rekor beklerken yatay seyir izleniyor. ABD'den gelen istihdam verileri sonrası yükselişe geçen altın rekora yakın seviyelerde bulunuyor. Güne 3064 liradan başlayan gram altın, şu sıralar 3067 liradan işlem görüyor.

13.01.2025 10:46
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Güvenli liman altın, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı. Fed'den gelecek faiz adımıyla birlikte altın fiyatlarında hareketliliğin oluşması, rekorların oluşması bekleniyor. Güncel verilere göre ons altın 2 bin 688 liradan işlem görüyor.

Gram altın güne 3064 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3052 lira, en yüksek de 3068 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3067 liradan işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 3.067,0010

Satış: 3.067,4340

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.687,9600

Satış: 2.688,5200

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.907,4000

Satış: 5.015,5000

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 19.629,1800

Satış: 19.999,8300

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 19.913,00

Satış: 20.097,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 9.787,10

Satış: 10.034,14

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 19.635,55

Satış: 20.006,91

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 20.162,23

Satış: 20.674,72

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.655,55

Satış: 2.503,65

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.785,78

Satış: 2.943,41

GREMSE ALTIN FİYATI

Alış: 49.475,00

Alış: 50.141,00

Altın fiyatlarında yeni rekor beklentisi güçleniyor

Ekonomi Türkiye, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatlarında yeni rekor beklentisi güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Aziz Can:
    millet aç degil 25000 maaş alıyorum kiram 11000 bin faturamı oduyom yemem içmem normal 2 çocugum var ve her ay 1gr alıyorum 1senedir şükür etceksin kardeş 10 13 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    rekorlara doymuyor ahhhparti calisyor efenim 8 7 Yanıtla
  • mert çelik:
    cıksa ne olcak baskılıyorlar 7 aydır 3000 tl de 7 1 Yanıtla
  • monşer null:
    Millet aç bunlar altın derdinde yatacak Yeriniz Olmasın 4 3 Yanıtla
    meral gürsoy:
    Yoo ben milletim ama tembel değilim açta değilim şükür herkes kendi adına konuşsun 1 0
    Ali Topatan:
    millet aç kuyumcu önlerinde kuyruk var. 1 0
  • Fk:
    bu altınların fiyatını hep bu haberler ve uzmanlar netir bu terbiyesizce hayasızca uzmanların yorumları bunlar sadece altını kaldırmak icin yorum yapiyor faizin ismini faizcilik ismini güvenli liman altın yapmışlar bu boş yorumları yüzünden herkes azı acık altın almaya koşuyor bir türlü ekonomik düzelmedi kimse artık bir iş yapmıyor sade altın aliyor yorucu denilen boş konuşan insanlar ALLAHTAN korkun zizin altınız vardiye hergün altını kaldırmak icin yorum yapmaayin siz ölüp gideceksiniz ama o altınlar dünyada azap olarak arkanızda kalacak 3 1 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Altın fiyatı artarsa herşey artar zam gelir 0 0 Yanıtla
  • Osman Erginyavuz:
    yalanını yiyim sizin altın cıkacakmış yukelcekmiş 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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