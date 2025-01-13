Altın fiyatlarında yeni rekor beklentisi güçleniyor

Fk:

bu altınların fiyatını hep bu haberler ve uzmanlar netir bu terbiyesizce hayasızca uzmanların yorumları bunlar sadece altını kaldırmak icin yorum yapiyor faizin ismini faizcilik ismini güvenli liman altın yapmışlar bu boş yorumları yüzünden herkes azı acık altın almaya koşuyor bir türlü ekonomik düzelmedi kimse artık bir iş yapmıyor sade altın aliyor yorucu denilen boş konuşan insanlar ALLAHTAN korkun zizin altınız vardiye hergün altını kaldırmak icin yorum yapmaayin siz ölüp gideceksiniz ama o altınlar dünyada azap olarak arkanızda kalacak