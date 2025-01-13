Güvenli liman altın, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı. Fed'den gelecek faiz adımıyla birlikte altın fiyatlarında hareketliliğin oluşması, rekorların oluşması bekleniyor. Güncel verilere göre ons altın 2 bin 688 liradan işlem görüyor.
Gram altın güne 3064 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3052 lira, en yüksek de 3068 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3067 liradan işlem görüyor.
Alış: 3.067,0010
Satış: 3.067,4340
Alış: 2.687,9600
Satış: 2.688,5200
Alış: 4.907,4000
Satış: 5.015,5000
Alış: 19.629,1800
Satış: 19.999,8300
Alış: 19.913,00
Satış: 20.097,00
Alış: 9.787,10
Satış: 10.034,14
Alış: 19.635,55
Satış: 20.006,91
Alış: 20.162,23
Satış: 20.674,72
Alış: 1.655,55
Satış: 2.503,65
Alış: 2.785,78
Satış: 2.943,41
Alış: 49.475,00
Alış: 50.141,00
Son Dakika › Ekonomi › Altın fiyatlarında yeni rekor beklentisi güçleniyor - Son Dakika
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