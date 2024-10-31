Altın yerinde durmuyor! Yeniden rekor kırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Altın yerinde durmuyor! Yeniden rekor kırdı

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Altının ons fiyatı dün yüzde 0,5 değer kazanarak 2 bin 787,40 dolarla kapanış rekoru kırdı. Bugün gördüğü en yüksek seviyeyi 2 bin 790,14 dolara çıkaran altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 2 bin 783 dolarda dengelendi.

31.10.2024 09:34
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Altın fiyatları faiz indirimleri, Orta Doğu'daki çatışma ortamı ve ABD seçimlerini iyice fiyatlamaya devam ediyor. Ons altın tarihi rekor kırdı.

Küresel piyasalarda altına olan talep artarken altın fiyatları da talebin etkisiyle yükselişine devam ediyor. ABD ekonomisinde büyümenin yavaşlaması, merkez bankalarının faiz indirimlerine başlaması ve devam etme sinyali vermesi, Orta Doğu'daki çatışma ortamının sürmesi, ABD seçimlerinin yaklaşması ve anketlerin kısmen de olsa netlik kazanması, iç piyasada döviz kurlarının volatil seyretmesi altın fiyatlarını pozitif etkiliyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2787 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2783 dolar, en yüksek de 2790 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2786 dolardan işlem görüyor. 2790 dolar tarihi yüksek seviyesi oldu.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3067 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3067 lira, en yüksek de 3075 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3070 liradan alıcı buluyor. Tarihi yüksek seviyesini dün 3076 lirayla görmüştü.

DOLAR VE AVRO'DA SON DURUM

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2680 liradan, avro 37,2920 liradan güne başladı. Serbest piyasada 34,2660 liradan alınan dolar, 34,2680 liradan satılıyor. 37,2900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,2920 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 34,2660 lira, avronun satış fiyatı ise 37,2030 lira olmuştu.

Ons Altın, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın yerinde durmuyor! Yeniden rekor kırdı - Son Dakika

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