Altın güçsüz seyrediyor! Küresel piyasalar önemli verilere odaklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Altın güçsüz seyrediyor! Küresel piyasalar önemli verilere odaklandı

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Altın fiyatları geçtiğimiz haftaki tarihi rekorların ardından gelen düzeltme hareketinin etkisiyle güçsüz seyir gösteriyor. Yurtiçi fiyatlamalarda ekim ayı enflasyonunun küresel hesaplamalarda ise ABD'deki başkanlık seçimlerinin etkili olması bekleniyor.

04.11.2024 09:21  Güncelleme: 09:32
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Altın fiyatları yatay seyre yöneldi. Geçtiğimiz hafta 3076 liraya kadar yükselen gram altın haftaya 3020 liradan başladı.

ABD seçimlerine ilişkin belirsizlikler, Orta Doğu'daki çatışma ortamı, merkez bankalarının faiz indirimi kararları altın üzerinde etkili oluyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2736 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2730 dolar, en yüksek de 3742 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2741 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3020 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3020 lira, en yüksek de 3028 lira görüldü. Şu sıralar 3025 liradan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3098 liradan alınırken 3139 liradan satılıyor.

Ons Altın, Ekonomi, Piyasa, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın güçsüz seyrediyor! Küresel piyasalar önemli verilere odaklandı - Son Dakika

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