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Altın hesabını TL'ye çevirene destek - Son Dakika

Altın hesabını TL'ye çevirene destek

29.12.2021 09:23
Altın hesabını TL'ye çevirene destek

Merkez Bankası, altın hesabını TL'ye çevirene destek verecek.

Merkez Bankası, altın hesabını TL'ye çevirene destek verecek.

Altın hesaplarının Türk Lirası mevduat hesaplarına dönüşümünün desteklenmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Merkez Bankası tebliğine göre, 28 Aralık 2021 tarihi itibariyle altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde Türk Lirası mevduat hesabına çevrilecek. Altın hesaplarının Türk Lirası'na çevrilmesinde Merkez Bankası'nın o gün saat 11.00'de ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak. Dönüşüm sonrası açılacak yeni hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olacak. Bankanın hesaba uygulayacağı faiz, Merkez Bankası'nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak.

Vade sonunda Türk Lirası hesap sahibine ana para ve faizi banka ödeyecek. Vade sonunda, altın fiyatlarından oluşan farkın faizden yüksek olması halinde aradaki farkı Merkez Bankası ödeyecek. Hesabın vadesinden önce bozulması halinde herhangi bir ödeme yapılmayacak. Söz konusu ödeme desteği bir defaya mahsus olarak uygulanacağı belirtildi. - İSTANBUL

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Merkez Bankası, geri dönüşüm, Türk Lirası, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Altın hesabını TL'ye çevirene destek - Son Dakika Ekonomi


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