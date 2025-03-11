Son dönemde altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, çöküş senaryolarının konuşulmasına neden oldu. Piyasa uzmanları, altın fiyatlarında yaşanan bu değişimleri ve olası çöküş senaryolarını değerlendirmeye başladı. Altın yatırımcıları ise yaşanan bu gelişmeler karşısında ne yapacaklarını merak ediyor.
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11.03.2025 08:34:32. #7.12#
SON DAKİKA: Altın için çöküş senaryosu konuşulmaya başlandı - Son Dakika
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