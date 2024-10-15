Altın yatırımcısı FED'in faiz kararı öncesi yön arayışında - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Altın yatırımcısı FED'in faiz kararı öncesi yön arayışında

Geniş Video İzle

Altında haftanın ilk günü yaşanan hareketlilik yerini durağanlığa bıraktı. Rekor seviyesine yakın seyreden altın fiyatları ABD Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor.

15.10.2024 09:17  Güncelleme: 09:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel enflasyon sorunu, yüksek faiz problemi nedeniyle yatırımcılar yatırımlarını farklı alanlara kaydırırken ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirim patikasına girmesi ve faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi altın fiyatlarında hareketlilik yaratmıştı.

Fed'in faiz kararı sonrasında rekor kıran ve rekor denemeleri yapan altın bir süredir durgun ve satıcılı seyre yöneldi. Orta Doğu'daki çatışma ortamına rağmen güç kazanamayan altın, yatırımcılarını bekleme durumuna getirdi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2648 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2643 dolar, en yüksek de 2652 dolar görüldü. Şu sıralar 2644 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2918 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2898 lira, en yüksek de 2923 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2913 liradan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3005 liradan alınırken 3049 liradan satılıyor.

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın yatırımcısı FED'in faiz kararı öncesi yön arayışında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:20 Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen dolandırıldı Kaptırdığı para öyle böyle değil Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen dolandırıldı! Kaptırdığı para öyle böyle değil
10:15 Narin cinayetinde düğümü HTS kayıtları çözecek Ölüm saatinde evdeki 4 kişi tespit edildi Narin cinayetinde düğümü HTS kayıtları çözecek! Ölüm saatinde evdeki 4 kişi tespit edildi
09:55 Mehmet Şimşek’ten Enflasyon Açıklaması Mehmet Şimşek'ten Enflasyon Açıklaması
07:46 AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek
23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
15:56 İspanya Ulusal Günü kutlamalarında bazı misafirler, Veliaht Prenses Leonor ’un elini sıkmadı İspanya Ulusal Günü kutlamalarında bazı misafirler, Veliaht Prenses Leonor 'un elini sıkmadı
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi
15:51 Müge Anlı yayınında cinayeti ağzından kaçırdı: Oğlunu öldüren sensin bırakıp giderken düşünecektin Müge Anlı yayınında cinayeti ağzından kaçırdı: Oğlunu öldüren sensin bırakıp giderken düşünecektin
15:49 Arda Güler, Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu Arda Güler, Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu
15:25 Bir zamanların vergi rekortmeni Hitit Seramik konkordato ilan etti Bir zamanların vergi rekortmeni Hitit Seramik konkordato ilan etti
15:24 Ünlü Oyuncu Halil Ergün, ’Güzel Aşklar Diyarı’ndan Ayrılıyor Ünlü Oyuncu Halil Ergün, 'Güzel Aşklar Diyarı'ndan Ayrılıyor
15:24 Galatasaray’dan kaçarak giden Zaha, yeni takımında kadro dışı kaldı Galatasaray'dan kaçarak giden Zaha, yeni takımında kadro dışı kaldı
15:06 Türkiye’nin Elite Model Yarışması’nda İkram Skandalı Türkiye'nin Elite Model Yarışması'nda İkram Skandalı
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kaymakamlara ders gibi sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakamlara ders gibi sözler
15:01 Ünlü Radyo Sunucusu Jackie ’O’ Henderson, arkadaşları ile yatta eğlendiği sırada rüzgarın azizliğine uğradı Ünlü Radyo Sunucusu Jackie 'O' Henderson, arkadaşları ile yatta eğlendiği sırada rüzgarın azizliğine uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 10:46:07. #1.13#
SON DAKİKA: Altın yatırımcısı FED'in faiz kararı öncesi yön arayışında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.