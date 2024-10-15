Altın yatırımcısı FED'in faiz kararı öncesi yön arayışında

Ekonomi

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Küresel enflasyon sorunu, yüksek faiz problemi nedeniyle yatırımcılar yatırımlarını farklı alanlara kaydırırken ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirim patikasına girmesi ve faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi altın fiyatlarında hareketlilik yaratmıştı.

Fed'in faiz kararı sonrasında rekor kıran ve rekor denemeleri yapan altın bir süredir durgun ve satıcılı seyre yöneldi. Orta Doğu'daki çatışma ortamına rağmen güç kazanamayan altın, yatırımcılarını bekleme durumuna getirdi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2648 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2643 dolar, en yüksek de 2652 dolar görüldü. Şu sıralar 2644 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2918 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2898 lira, en yüksek de 2923 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2913 liradan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3005 liradan alınırken 3049 liradan satılıyor.