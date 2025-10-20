Altın rekor kırarken pırlantada tarihi fırsat: Kırmızı etiketli ürünler maliyetine satılıyor

Altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaştığı bir dönemde, Türkiye'nin önde gelen mücevher markalarından Barok Diamond, geleneksel 31. Altın & Mücevher Fırsat Günleri'nde pırlanta ve elmasta tarihi indirimler sunarak ezber bozuyor. 16-26 Ekim tarihleri arasında Titanic Port Bakırköy Hotel'de düzenlenen etkinlikte, özellikle 'Kırmızı Etiketli' ürünlerin maliyetine satılması ve yeni üretimlerde beklenen en az %25'lik maliyet artışı, mücevher severler için bu günleri son fırsat haline getiriyor.

PIRLANTA ŞU AN EN AKILLI LÜKS YATIRIM

Piyasalarda altının sürekli yükselişi yatırımcıları alternatif arayışlara iterken, Barok Diamond'ın CEO'su Corç Akdoğan, mevcut ekonomik konjonktürde pırlantanın akıllı bir alım fırsatı sunduğunu belirtiyor. Akdoğan, "Altın fiyatları rekor kırarken, biz mevcut stoklarımızla pırlanta ve elmas ürünlerimizde rekor indirimler sunabiliyoruz. Bu, mücevher severler için hem bir tutkuyu hem de değerli bir yatırımı birleştirme fırsatıdır" dedi.

KIRMIZI ETİKETLİ ÜRÜNLERDE MALİYETİNE SATIŞ FIRSATI

Etkinliğin en çok ilgi çeken bölümünü ise 'Kırmızı Etiketli' ürünler oluşturuyor. Bu özel seçkide yer alan yüzlerce pırlantalı ürün, markanın müşterilerine bir teşekkürü olarak 'maliyetine satış' stratejisiyle sunuluyor. Corç Akdoğan, "Bu kampanyamızla, müşterilerimize bu zorlu ekonomik dönemde yanlarında olduğumuzu göstermek ve pırlantayı ulaşılabilir kılmak istedik. Kırmızı Etiketli bir ürün alan müşterimiz, olağanüstü bir fiyata gerçek bir pırlanta sahibi oluyor" şeklinde konuştu.

Altın & Mücevher Fırsat Günleri, 26 Ekim tarihine kadar Bakırköy Titanic Port Hotel'de ziyaretçilerini bekliyor.