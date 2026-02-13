Altın ve Gümüşte Satış Baskısı: Değer Kaybı ve Dalgalar - Son Dakika
Altın ve Gümüşte Satış Baskısı: Değer Kaybı ve Dalgalar

13.02.2026 07:38
ABD'den gelen güçlü istihdam verileri altın ve gümüşte ciddi satış baskısına neden oldu, değer kaybetti. Spot altın, 5 000 dolar seviyesinin altına geriledikten sonra yeniden yükseliş kaydetti.

ABD'den gelen güçlü istihdam verilerinin faiz indirim beklentilerini zayıflatmasıyla altın ve gümüş önceki seansta ciddi satış baskısıyla değer kaybetti. Spot altın, kritik 5 000 dolar seviyesinin altına geriledikten sonra yeniden yükseliş kaydederek yaklaşık 4 967 dolara çıktı; Nisan vadeli altın kontratları da değer kazanarak 4 985 dolar civarında işlem gördü. Bu hareketler, piyasadaki kırılganlığın sürdüğüne işaret ediyor.

GRAM ALTINDA DALGALI SEYİR

Uluslararası fiyatlardaki düşüşe karşın, gram altın Türk Lirası cinsinden değer kaybettikten sonra toparlanarak yeniden 7 000 TL sınırını aştı. Önceki günlerde 6 800 TL'ye kadar gerileyen gram altın bu sabah alıcı buldu.

GÜMÜŞ VE DİĞER DEĞERLİ METALLERDE REAKSİYON

Gümüş piyasasında çarşamba günü yaşanan yaklaşık yüzde 11'lik sert düşüşün ardından gelen tepki alımlarıyla fiyat yaklaşık yüzde 2,1 artışla 76,76 dolara çıktı. Platin ve paladyum gibi diğer değerli metaller de gün içinde artış sergiledi.

PİYASA DYNAMİĞİ VE BEKLENTİLER

Analistler, ABD tarafındaki ekonomik verilerin merkez bankası faiz politikası beklentilerini şekillendirmesinin değerli metallere yön verdiğini belirtiyor. Doların güçlenmesi ve faiz beklentilerindeki belirsizlikler, altın ve gümüş fiyatlarındaki oynaklığı artırıyor.

Ekonomi, Piyasa, Finans, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
