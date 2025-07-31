Altın yatırımcıları dikkat! FED kararı sonrası altında düşüş başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Altın yatırımcıları dikkat! FED kararı sonrası altında düşüş başladı

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Altın yatırımcıları dikkat! FED kararı sonrası altında düşüş başladı
31.07.2025 09:21
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Altın yatırımcıları dikkat! FED kararı sonrası altında düşüş başladı
Haber Videosu

31 Temmuz 2025 itibarıyla, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz oranlarını %4,25–%4,50 aralığında sabit tutma kararı aldı. FED'in faiz kararı sonrası altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel ons, çeyrek, gram, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının ardından toparlanma eğiliminde. Gram altın, günün erken saatlerinde 4.299 TL seviyelerinde işlem görürken, çeyrek ve yarım altın fiyatlarında da artış gözlemleniyor. Bu hareketlilik, yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor.

Altın yatırımcıları dikkat! FED kararı sonrası altında düşüş başladı

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Bugün, 31 Temmuz 2025 itibarıyla altın fiyatları, piyasalarda dalgalı bir seyir izliyor. Gram altın, 4.299 TL seviyelerinden işlem görürken, çeyrek altın 7.026 TL, yarım altın ise 14.051 TL seviyelerinde. Cumhuriyet altını ise 28.016 TL'den satılıyor. 22 ayar bilezik fiyatları ise 3.896 TL civarında.

ONS ALTIN YÜKSELDİ

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladıktan sonra altının ons fiyatı değer kazandı. Fed'in faiz kararı sonrası altının ons fiyatı 3.303,31 dolara yükseldi. Önceki seviyelerle karşılaştırıldığında, altın fiyatlarında %0,87'lik bir artış görüldü. Bu gelişme, değerli metalin doların zayıflamasından aldığı desteği pekiştirdi.

FED'İN FAİZ KARARI ALTINI NASIL ETKİLEDİ?

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini %4,25-4,50 aralığında sabit tutma kararı aldı. Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyon risklerine karşı temkinli bir duruş sergileyerek, tarifelerin mal enflasyonuna yansımaya başlamasının ardından "ılımlı kısıtlayıcı bir duruşun uygun olduğunu" ifade etti. Powell, Eylül toplantısı için şimdiden alınmış bir karar olmadığını vurguladı.

Fed'in faiz kararının ardından, ons altın fiyatları, ticaret gerilimlerinin etkisiyle güvenli liman talebinde artış gördü ve 1 ayın en düşük seviyesini test etti. Asya seansında pozitif yönde hareket eden altın, 3.296 dolara yükseldi. Gram altın ise 4.300 TL seviyelerinde tutunmaya devam ediyor. Altın fiyatlarında aşağı yönlü baskıların güç kazanması durumunda 3.250 dolarlık destek seviyesi izlenebilirken, yukarı yönlü hareketlerde ise 3.350 dolarlık direnç seviyesi öne çıkıyor.

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Son Dakika Ekonomi Altın yatırımcıları dikkat! FED kararı sonrası altında düşüş başladı - Son Dakika

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