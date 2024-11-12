Uzmanlar altının yeniden yükseleceği tarihi açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

Uzmanlar altının yeniden yükseleceği tarihi açıkladı

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Altın fiyatlarındaki hızlı gerileme yatırımcıları tedirgin etmeye başladı. Küresel ekonomideki gelişmelerin de parlak olmaması altın fiyatları üzerinde yeni baskı oluşturdu. İki ayın en düşük seviyesine inen altın için uzmanlar, 2025 yılında yeniden yükselişe geçeceğini belirtti.

12.11.2024 11:13  Güncelleme: 11:31
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Altın yatırımcıları geçtiğimiz haftalarda yükselişe odaklanmışken şu sıralar düşüşün nerede duracağını düşünmeye başladı.

Küresel ekonomik durumun yavaş düzelme göstermesi, enflasyondaki dinamizmin gerilememesi, faiz indirimlerine rağmen altın tarafında kalıcı yükseliş hareketinin oluşmaması yatırımcıları tedirgin ediyor.

ABD seçimlerinin ardından kısa süre yükseliş gösteren altın sonrasında düşüş grafiği sergiliyor.

KISA SÜREDE YÜZDE 5 KAYIP

Kasım ayına 3049 lirayla başlayan altın dün 2881 liraya kadar geriledi. Böylece altında ay başından bu yana sadece 12 günde (işlem görmeyen günler de var) yüzde 5'in üzerinde kayıp oluştu.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2622 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2615 dolar, en yüksek de 2627 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2616 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2894 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2886 lira, en yüksek de 2902 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2890 liradan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 2991 liradan alınırken 3032 liradan satılıyor.

"ALTINDAKİ DÜŞÜŞ GEÇİCİ"

ABD başkanlık seçimlerinin ardından altın fiyatlarına düşüş görüldü. Donald Trump'ın ABD Başkanı olması ve savaş karşıtı açıklamaları altın fiyatlarına düşüş olarak yansıdı. Son bir ay içinde 2 bin 790 dolar seviyelerine kadar yükselen ons altın 2 bin 650 dolar seviyelerine kadar düştü. Geçtiğimiz hafta 3 bin 180 liraya kadar yükselen gram altın, ons altındaki düşüş sonrası 2 bin 950 liraya kadar geriledi. Uzmanlar altın fiyatlarındaki düşüşün kalıcı olmadığını belirtiyor.

"2025'TE TEKRAR YÜKSELİŞ OLACAK"

Altın fiyatlarındaki düşüşe ilişkin açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, "ABD Başkanlık seçimleri ile birlikte altın fiyatlarında bir düzeltme yaşandı. Bu düzeltmeyi bekliyorduk. Bu düşüşün devam edeceğini düşünmüyorum. Donald Trump'un savaşı durdurma yönündeki açıklamaları altın fiyatlarının durulmasına etki etti. 2025 yılı içinde altın fiyatları yönünü tekrar yukarı çevirecektir" diye konuştu.

Yıldırımtürk, "Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde faiz indiriminin beklenmesi altının yükselişini destekliyordu. Önümüzdeki dönemde de faiz indirimlerinin geleceğini düşünürsek altın fiyatlarındaki yükselişin görüleceğini söyleyebiliriz. 2025'in ilk çeyreğinin sonuna doğru altının onsunun 3 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyorum" ifadelerini kullandı.

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uzmanlar altının yeniden yükseleceği tarihi açıkladı - Son Dakika

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