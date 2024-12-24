Altın yatırımcısı tüm ümidini Fed'e bağladı - Son Dakika
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Ekonomi

Altın yatırımcısı tüm ümidini Fed'e bağladı

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Altın fiyatları, Fed'in 2025'te 2 defa faiz indireceği beklentisiyle dalgalanırken faiz indirim sayısının artma ihtimali göz önünde bulundurularak yükselişler yaşanıyor.

24.12.2024 09:56
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Altın geçtiğimiz aylardaki hızlı yükseliş temposunu kaybetti. ABD Merkez Bankası Fed'in faizi 2025 yılında iki defa indireceğine dair açıklaması altında ivme kaybına neden oldu.

Ancak son açıklanan veriler ışığında altın yatırımcılarının yeniden ümidi yeşerdi ve altın tarafında toparlanma eğilimi görülmeye başlandı.

Yatırımcılar şu anda ABD merkez bankasının 2025 yılında faizleri ne kadar hızlı ya da derin bir şekilde düşüreceğine odaklanmış durumda.

Analistler ons altın için kısa vadede hedef olarak 2676 doları işaret ediyorlar. Bu hedefe ulaşılması halinde 2720 dolar seviyesi yeni hedef olabilir. Yaşanacak aşağı hareketlerde ise ilk destek 2603 dolar.

Altın yatırımcısı tüm ümidini Fed'e bağladı

ONS ALTIN

Ons altın güne 2611 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2610 dolar, en yüksek de 2620 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2618 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2954 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2952 lira, en yüksek de 2969 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2968 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 2991 liradan alınırken 3031 liradan satılıyor.

Altın yatırımcısı tüm ümidini Fed\'e bağladı

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın yatırımcısı tüm ümidini Fed'e bağladı - Son Dakika

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