Altın fiyatları her an fırlayabilir

Ekonomi

Genç adamın kahreden sonu! Her şeyi planlamış

Küresel riskler savaş ve çatışmaların seyrine göre artıp azalırken, altın fiyatlarındaki dalgalı seyir de devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ABD enflasyon verisiyle yön bulan altın bu hafta da ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararına odaklandı.

Altın fiyatları dalgalı seyre yöneldi ve 3 bin lira civarında hareket ediyor.

Fed'den gelecek faiz indirimi ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar altın fiyatları üzerinde etkili olabilir. Fed'in faizi 25 baz puan indirmesi bekleneirken, kararın altın fiyatlarında belirleyici olacağı, gram altını 3 bin liranın üzerine taşıyabileceği yorumları yapılıyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2648 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2643 lira, en yüksek de 2655 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2653 liradan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2974 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2971 lira, en yüksek de 2985 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2982 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3002 liradan alınırken 3038 liradan satılıyor.