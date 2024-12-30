Altın, yılın son haftasına hareketli başladı

Burak Yılmaz:

bu fiyatlar nerde var HAREM altın diye bir uygulama yapmışlar, yani sizin serbest piyasadan konustugunuz rakamlarla arada çok fark var, bütün kuyumcu ve döviz’ciler bunun üzerinden alıp satıyor oda kafalarına göre halkı soydurma uygulamsı HAREMALTIN