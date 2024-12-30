Altın, yılın son haftasına hareketli başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Altın, yılın son haftasına hareketli başladı

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Altının ons fiyatı yeni haftaya sınırlı bir yükselişle 2 bin 622 dolardan başladı. Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2025'te faizleri iki kez düşüreceği beklentisi de altın fiyatlarında baskı oluşturmaya devam ediyor.

30.12.2024 09:58
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Haftanın ilk iş gününde altının gram fiyatı 2 bin 974 lira seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 30 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın, 30 Aralık Pazartesi günü 2 bin 974 liradan, çeyrek altın 4 bin 862 liradan işlem görüyor.

Altın, yılı faiz baskısıyla kapatıyor

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.973,6730

Satış: 2.974,1610

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.626,2700

Satış: 2.626,7400

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.758,0000

Satış: 4.862,6600

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 19.032,4600

Satış: 19.392,0600

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 19.329,00

Satış: 19.683,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 9.488,36

Satış: 9.727,91

Altın, yılı faiz baskısıyla kapatıyor

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 19.036,21

Satış: 19.396,32

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 19.747,05

Satış: 20.243,46

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.618,14

Satış: 2.461,75

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.724,98

Satış: 2.882,17

GREMSE ALTIN FİYATI

Alış: 48.097,00

Alış: 48.973,00

Altın, yılın son haftasına hareketli başladı

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ons Altın, Ekonomi, Finans, Yaşam, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın, yılın son haftasına hareketli başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Burak Yılmaz:
    bu fiyatlar nerde var HAREM altın diye bir uygulama yapmışlar, yani sizin serbest piyasadan konustugunuz rakamlarla arada çok fark var, bütün kuyumcu ve döviz’ciler bunun üzerinden alıp satıyor oda kafalarına göre halkı soydurma uygulamsı HAREMALTIN 0 0 Yanıtla
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