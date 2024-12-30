Haftanın ilk iş gününde altının gram fiyatı 2 bin 974 lira seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 30 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…
Gram altın, 30 Aralık Pazartesi günü 2 bin 974 liradan, çeyrek altın 4 bin 862 liradan işlem görüyor.
Alış: 2.973,6730
Satış: 2.974,1610
Alış: 2.626,2700
Satış: 2.626,7400
Alış: 4.758,0000
Satış: 4.862,6600
Alış: 19.032,4600
Satış: 19.392,0600
Alış: 19.329,00
Satış: 19.683,00
Alış: 9.488,36
Satış: 9.727,91
Alış: 19.036,21
Satış: 19.396,32
Alış: 19.747,05
Satış: 20.243,46
Alış: 1.618,14
Satış: 2.461,75
Alış: 2.724,98
Satış: 2.882,17
Alış: 48.097,00
Alış: 48.973,00
Son Dakika › Ekonomi › Altın, yılın son haftasına hareketli başladı - Son Dakika
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