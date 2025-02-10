Altında beklenen rekor gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Altında beklenen rekor gerçekleşti

Geniş Video İzle

ABD'nin ticaret savaşlarını başlatmasıyla birlikte altın fiyatları uzun soluklu ralliye başladı. Hemen her gün rekor kıran altın bugün de yükselişle açıldı ve rekor kırdı. Gram altın 3339 liraya yükseldi.

10.02.2025 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altın fiyatları son atakla tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Gram altın 3339 liraya yükseldi. Ons altın da 2882 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasını bekliyormuş. Trump'la birlikte ticaret savaşlarının başlaması, jeopolitik gelişmelerin yaşanması para piyasaları üzerinde etkili oldu. Değerli metal altın hemen her gün rekor kırmaya başladı. Dolar güç kazanırken ABD Merkez Bankası Fed faiz tarafında düşüşleri yavaşlattı.

Yüksek faiz, yüksek enflasyon döneminde rekor kırmaya devam eden altın için güvenli liman yakıştırması devam ediyor ve yükselişin süreceği uzmanlar tarafından öngörülüyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın güne 3308 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3304 lira, en yüksek de 3339 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3328 liradan işlem görüyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2859 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2855 dolar, en yüksek de 2876 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2873 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 3354 liradan alınırken 3388 liradan satılıyor.

Altında beklenen rekor gerçekleşti

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altında beklenen rekor gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Apple User:
    her şey artıyor bizim maaşlar eriyor 22 yıldır yalanla ülke yönetiyorlar neymiş gelişmiş ülkeyiz geliştide kime gelişti ben fark etmedim 37 8 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Altın fiyatları artarsa en enflasyon duser ne ekonomi düzelir herşey altina bağlı bu durum iyi değil 13 0 Yanıtla
  • Apple User:
    Beğeniye basıyoruz neden siliniyor haber sitenizi sileceğim telefonumdan 6 0 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Herkes altına dikkat etsin. Kimse kaçırmasın lütfen.!! 5 0 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Teneke parçası 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:52 Mansur Yavaş’ın “Yokum“ dediği gün kritik anket sonuçları geldi Mansur Yavaş'ın "Yokum" dediği gün kritik anket sonuçları geldi
12:28 Belediyelere sahipsiz köpek başına 71 bin TL ceza kesilecek Belediyelere sahipsiz köpek başına 71 bin TL ceza kesilecek
11:42 Erdoğan’dan Trump’ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba’ya gücünüz yetmez Erdoğan'dan Trump'ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba'ya gücünüz yetmez
10:16 Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu
09:36 Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti
19:04 Mourinho’dan eleştirilere bomba yanıt Mourinho'dan eleştirilere bomba yanıt
18:58 Naci Görür’den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın
18:27 Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım
18:17 RTÜK Başkanı Şahin’den ’basına sansür’ iddialarına yanıt RTÜK Başkanı Şahin'den 'basına sansür' iddialarına yanıt
18:03 Fenerbahçe, Alanyaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etti Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti
18:01 Türkiye’nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor Türkiye'nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor
17:41 Samet Akaydin’den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
17:29 Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 13:03:09. #1.11#
SON DAKİKA: Altında beklenen rekor gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.