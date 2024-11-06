Trump zaferi sonrası piyasalarda beklenmeyen hareket - Son Dakika
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Ekonomi

Trump zaferi sonrası piyasalarda beklenmeyen hareket

Küresel piyasalar bugün ABD'de gerçekleşen başkanlık seçimlerini yakından takip etti. Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak isim Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump olurken, altın ve dolarda hareketlilik yaşandı. Türk lirası, gelişmekte olan ülkeler arasında dolara karşı değer kaybetmeyen tek para birimi oldu.

06.11.2024 17:36
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ABD'deki başkanlık seçimleri tüm dünyada ilgiyle takip edildi. Donald Trump ve Kamala Harris arasında geçen çekişmede, zafer Trump'ın oldu. Trump'ın zafer ilan etmesinin ardından küresel piyasalarda inişler ve çıkışlar yaşandı. Dolar yatay seyrini sürdürürken, altın ise sert düştü.

DEĞER KAYBETMEYEN TEK PARA TÜRK LİRASI

Dolar/TL kuru ABD'deki seçimlerin ardından yatay bir seyir izledi. Dolar haftanın üçüncü işlem gününe 34.2764 liradan, euro ise 36.7888 liradan başladı. Trump'ın zaferi sonrası Dolar/TL kuru şu an 34,25 seviyesinde seyrediyor. Dolar/TL bu performansıyla gelişmekte olan ülkeler arasında dolara karşı değer kaybetmeyen tek para birimi oldu.

ALTINDA SERT HAREKETLİLİK

Trump'ın ABD seçimlerini kazanmasının ardından altın fiyatları sert düştü. Ons altın seçim haftasında 2.790 dolardan 2.663 dolar seviyesine kadar gerilerken, 130 dolardan fazla değer kaybetti.

Güne 3.024 TL'den başlayan gram altın alımda 2,937,40 TL'ye, satışta 2.937,35 TL'ye geriledi. Çeyrek altın ise alımda 4,955 TL'den, satışta 4.992 TL'den işlem görüyor.

BIST 100 ENDEKSİ ARTTI

Borsa İstanbul'n BIST 100 endeksi ise Trump'ın zafere yaklaşmasına olumlu tepki vererek gün içinde yüzde 3 yükseldi. Amerikan hisse senetlerinin vadelilerinde ise rekorlar görüldü, Amerikan Hazinesi getirileri yükseldi.

KRİPTO PARALARDA SERT YÜKSELİŞ

Petrol fiyatları doların yükselmesiyle gerilerken, bitcoin ise Trump'ın seçilmesi ile 75 bin doları aşarak tarihi rekora imza attı. Trump kripto para düzenlemeleri konusunda daha yumuşak bir yol izleyeceğini sinyallerini vermişti.

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Son Dakika Ekonomi Trump zaferi sonrası piyasalarda beklenmeyen hareket - Son Dakika

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