Yatırımcılar akın akın ondan alıyor! Altından daha hızlı yükselebilir

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu, Haberler.com'da Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu değerlendiren Pehlivanoğlu, faiz politikalarından borsa hareketlerine, altın ve gümüş piyasalarından yatırımcı güvenine kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Altın fiyatlarının gerilemesinin ardından gümüşe dikkati çeken Prof. Dr. Pehlivanoğlu, gümüşte altından daha hızlı yükselme potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Pehlivanoğlu açıklamasına şöyle devam etti: Gümüş hem değerli bir maden hem de sanayi metalidir. Eğer küresel ekonomi toparlanırsa yeşil enerji yatırımları artarsa gümüş fiyatları daha hızlı yükselebilir. hatta çok sayıda görüş; altından daha hızlı payının, yükseleceğine dair sinyallerin olduğu belirtiliyor. Tarihsel olarak altına nazaran daha hareketli.

"YÜKSEK GETİRİ POTANSİYELİ TAŞIYAN BİR EMTİA"

Güneş panelleri üretimi, elektrikli araçlar, 5G için kritik bir öneme sahiptir. Bunların hepsi birer taleptir. Gümüşe altının sessiz kardeşi diyebiliriz. Yatırımcılar ileriki zamanlarda onu sık konuşmaya başlar diye düşünüyorum. Burada özellikle altınla gümüş rasyosunu takip etmemiz lazım. Altın fiyatıyla gümüş fiyatının birbirine olan rasyosu hala altın lehine yüksek duruyor. Bu rasyoya baktığımızda gümüşün görece daha düşük olduğu görülüyor. Gümüş sadece yatırım aracı değil aynı zamanda sanayide de çok kullanılan bir araç. Gümüş, altına göre daha hareketli. Gümüş, görece düşük fiyatlı. Gümüşe, altının sessiz kardeşi diyebiliriz.

Videonun tamamını bu bağlantıdan izleyebilirsiniz

Not: Bu haber içeriği yatırım tavsiyesi değildir.