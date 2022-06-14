Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 99 ihtimalle bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak toplantısında 75 baz puan faiz artıracağının tahmin edildiğini bildirerek, bu durumun altının ons fiyatında oynaklığı artırdığını ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Altının gram fiyatı 1.015 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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