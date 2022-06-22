Altının gram fiyatı 1.020 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Altının gram fiyatı 1.020 lira seviyesinden işlem görüyor

22.06.2022 10:44

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.020 ira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.653 lira, cumhuriyet altını da 6.874 liradan satılıyor.

Dün altının gram fiyatı, ons altındaki düşüşe paralel değer kaybederek günü 1.021 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.56 itibarıyla 1.020 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.673 lira, Cumhuriyet altını da 6.832 liradan satılıyor. Düşüş eğilimini üst üste 4'üncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.828 dolardan işlem görüyor.

ANALİSTLER BELİRSİZLİĞİN SÜRECEĞİNİ BELİRTTİ

Analistler, para politikaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını kaydederek, bugün ve yarın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'ya sunacağı para politikası raporu ve Fed'in yol haritasına ilişkin sözle yönlendirmelerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.

FAİZ ORANLARI OLMASI GEREKEN SEVİYENİN ALTINDA

Dün, açıklamalarda bulunan Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin enflasyonun oldukça yüksek ve tabana yayılmış durumda olduğunu belirterek, faiz oranlarının olması gereken seviyenin oldukça altında olduğunu ifade etti. Bankanın olabildiğince hızlı şekilde faiz artırması gerektiğini savunan Barkin, bunu yaparken piyasadaki işleyişi bozmamaya dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin de takip edileceğine değinerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 doların destek, 1.850 doların direnç konumunda olduğunu aktardı.

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

YORUMLAR
500
Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 17,36 seviyelerinde işlem görüyor Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 17,36 seviyelerinde işlem görüyor VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Kaynak: AA

Merkez Bankası, Cumhuriyet, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı 1.020 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:54 Arabasını nehirde yıkamak isteyen vatandaş şok yaşadı! Aracı sulara kapılarak sürüklendi
10:53 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 17,36 seviyelerinde işlem görüyor
10:44 Canlı yayında yaptığı cin çıkarma seansıyla gündeme gelen Pelin Hürman: Herkes beni konuşuyor, reklamın iyisi kötüsü olmaz! Herkesten Allah razı olsun
10:42 Hollywood yapımlarında aldığı rollerle ünlenen Tolga Yüce, Türk parfüm markasının reklam yüzü oldu
10:40 Halı sahadaki kale direği üzerine devrildi! Ağır yaralanan 14 yaşındaki Eren yaşamını yitirdi
10:24 KOSGEB, mobilya üretip satmak isteyen girişimcilere 50 bin TL hibe desteği verileceğini açıkladı
10:23 Teksas'ta hayvanat bahçesinin güvenlik kamerasına yansıyan anlar gündem oldu! Gizemli yaratık bölgede korku yarattı
10:14 Ünlü İtalyan gazeteci yazdı: Galatasaray, Atletico Madrid ve Arsenal'de oynayan Torreira ile ilgileniyor
09:56 Annesinin ölmeden önceki fotoğraf isteğini geri çeviren Ahmet Selçuk İlkan: Bu acıyı hep yaşadım
09:38 Marmaris'te çıkan orman yangınında acı gerçek hava aydınlanınca ortaya çıktı! Koca orman kül oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 11:01:09. #1.13#
SON DAKİKA: Altının gram fiyatı 1.020 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement