Altının gram fiyatı 1.020 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün altının gram fiyatı, ons altındaki düşüşe paralel değer kaybederek günü 1.021 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.56 itibarıyla 1.020 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.673 lira, Cumhuriyet altını da 6.832 liradan satılıyor. Düşüş eğilimini üst üste 4'üncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.828 dolardan işlem görüyor.

ANALİSTLER BELİRSİZLİĞİN SÜRECEĞİNİ BELİRTTİ

Analistler, para politikaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını kaydederek, bugün ve yarın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'ya sunacağı para politikası raporu ve Fed'in yol haritasına ilişkin sözle yönlendirmelerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.

FAİZ ORANLARI OLMASI GEREKEN SEVİYENİN ALTINDA

Dün, açıklamalarda bulunan Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin enflasyonun oldukça yüksek ve tabana yayılmış durumda olduğunu belirterek, faiz oranlarının olması gereken seviyenin oldukça altında olduğunu ifade etti. Bankanın olabildiğince hızlı şekilde faiz artırması gerektiğini savunan Barkin, bunu yaparken piyasadaki işleyişi bozmamaya dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin de takip edileceğine değinerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 doların destek, 1.850 doların direnç konumunda olduğunu aktardı.

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