Altının gram fiyatı 1.060 lira seviyesinden işlem görüyor

Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi o mu? Metin Külünk 1.5 yıl sonra sessizliğini bozdu

Altının gram fiyatı, yeni güne sınırlı da olsa yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 1.060 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.740 lira, Cumhuriyet altını da 7.055 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dünkü yüzde 1,7'lik düşüşün ardından şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 1.770 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Finans, Ekonomi, Son Dakika

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