Altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 494 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 811 lira, cumhuriyet altını da 3.305 liradan satılıyor.

Dün dolar kurundaki düşüşün, altının ons fiyatındaki artışla dengelenmesiyle yurt içinde yatay seyreden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 492,1 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 494 liradan işlem görüyor. ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Aynı dakikalarda çeyrek altın 811 lira, cumhuriyet altını da 3.305 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.778 dolardan alıcı buluyor. ONS ALTINDA 1.790 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) saat 21.00'de ayayımlayacağı faiz kararının beklendiğini belirterek, Çinli dev emlak geliştirme şirketi Evergrande'nin borç ödemesi için görüşmelerde bulunduğuna ilişkin haber akışının piyasalar üzerindeki baskıyı nispeten azalttığını ifade etti. Fed'in faizlerde değişiklik yapmayacağını öngören analistler, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell 'ın açıklamalarında varlık alım programında bu yıl yapılması planlanan değişikliklerle ilgili yönlendirmelerin takip edileceğini söyledi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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