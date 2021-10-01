Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 500,8 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 500,8 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, altının onsundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 502,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından, saat 11.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 500,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 820 lira, Cumhuriyet altını da 3.350 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, dünkü yüzde 2'ye yakın yükselişinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.754 dolardan alıcı buluyor. Analistler, tedarik zincirindeki sıkıntılar ve enerji arzında yaşanan daralmanın küresel bazda enflasyon baskılarını artıracağı endişesiyle piyasalarda oynaklığın arttığını bildirdi. Altının ons fiyatının, dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,50'nin altına gerilemesinden destek bulduğunu ifade eden analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de kişisel gelirler ve kişisel harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

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