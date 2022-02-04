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Altının gram fiyatı 787 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Altının gram fiyatı 787 lira seviyesinden işlem görüyor

04.02.2022 10:54
Altının gram fiyatı 787 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 787,2 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 787,2 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,7 artışla 787 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 787,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.294 lira, Cumhuriyet altını da 5.286 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1.807,2 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel bazda merkez bankalarının para politikalarında şahin duruşa geçmesi ve Rusya- Ukrayna arasında artan gerilimle azalan risk iştahının emtia piyasalarındaki fiyatlamalar üzerinde belirleyici olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatı için 1.790 doların destek, 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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İstihdam, dolar, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı 787 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika Ekonomi


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