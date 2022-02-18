Üye Girişi
Altının gram fiyatı 828 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Altının gram fiyatı 828 lira seviyesinden işlem görüyor

18.02.2022 10:39
Altının gram fiyatı 828 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 828 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 828 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,4 artışla 829,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 828 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.358 lira, Cumhuriyet altını da 5.547 liradan satılıyor.

Dün, Ukrayna'nın doğusundaki Rus ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında bazı silahlı çatışmaların yaşandığına yönelik iddialar ve tarafların çelişkili açıklamaları sonrası konuyla ilgili artan belirsizlikler "gevenli liman" olarak nitelendirilen altına talebi arttırdı.

Söz konusu gelişmeler sonrası altının ons fiyatı Haziran 2021'den bu yana ilk kez 1.900 doların üzerini test etti ve günü yüzde 1,4 artışla 1.898,8'den tamamladı. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0,4 düşüşle 1.891,3 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin haber akışının gündemin odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini söyledi.

Bugün ayrıca Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de öncü göstergeler endeksinin yanı sıra 2. el konut satış verilerinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.870 doların destek, 1.910 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

YORUMLAR
500

Merkez Bankası, Cumhuriyet, Ukrayna, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı 828 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
10:33 Eljif Elmas, Barcelona maçında öyle bir hareket yaptı ki maça damga vurdu!
10:29 Deva Partisi Kurucu üyesi Rojhat Ölmez'in sözünde bir araya geldiler! Kılıçdaroğlu ve Babacan'ın görüntüleri çok konuşuldu
10:18 Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Nalan ve Cana için hesaplaşma vakti geldi mi?
10:16 Son dakika: Konut satışları ocak ayında artış gösterdi
10:07 Market denetimi yapan zabıta müdürü isyan etti: Fakire ekmek vermeyeceklerse onlara huzur yok burada
10:05 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filminin afişini paylaştı! Görenler ayırt edemedi
10:03 Dünyanın en uzun erkeği Sultan'ın "Birlikte başaralım" davetine Dünyanın en uzun kadını Rumeysa'dan olumlu yanıt geldi
10:00 Yasak Elma'ın ardından Talat Bulut Mahkum'da! Herkesin merak ettiği Sinyor'u canlandıracak!
09:40 Gülben Ergen, avukat sevgili haberlerine ateş püskürdü: Dava mahkeme uğraştırmayın beni
09:38 Ünlü sosyoloğun dolandırılma ayrıntıları! 'Vatana hizmet ediyorsun' demişler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 10:45:25. #1.11#
SON DAKİKA: Altının gram fiyatı 828 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement