Altının gram fiyatı 852 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,4 yükselişle 850 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugün saat 11.05 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 852 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.371 lira, cumhuriyet altını da 5.640 liradan satılıyor. Dün yüzde 1,2 değer kazanan ons altın fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,2 düşüşle 1.907 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, emtia piyasaları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Dün, iki ülke yetkilileri Ukrayna'nın Belarus sınırında görüşürken, görüşmeden olumlu bir sonuç alınamadı. Analistler, küresel piyasalardaki belirsizlikler nedeniyle güvenli liman olarak nitelendirilen varlıklara talebin hala yüksek olduğunu ifade etti.
Kaynak: AA
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