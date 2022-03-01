Altının gram fiyatı 852 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Altının gram fiyatı 852 lira seviyesinden işlem görüyor

01.03.2022 10:41
Altının gram fiyatı 852 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 852 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.371 lira, cumhuriyet altını da 5.640 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,4 yükselişle 850 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugün saat 11.05 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 852 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.371 lira, cumhuriyet altını da 5.640 liradan satılıyor. Dün yüzde 1,2 değer kazanan ons altın fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,2 düşüşle 1.907 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.

GÖZLER RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİNDE

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, emtia piyasaları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Dün, iki ülke yetkilileri Ukrayna'nın Belarus sınırında görüşürken, görüşmeden olumlu bir sonuç alınamadı. Analistler, küresel piyasalardaki belirsizlikler nedeniyle güvenli liman olarak nitelendirilen varlıklara talebin hala yüksek olduğunu ifade etti.

ONS ALTINDA 1.930 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün, dünya genelinde imalat sanayi PMI ile yurt dışında ayrıca Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de ISM imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.890 doların destek, 1.930 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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Cumhuriyet, Ukrayna, Altın, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı 852 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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