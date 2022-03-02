Altının gram fiyatı 877 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Altının gram fiyatı 877 lira seviyesinden işlem görüyor

02.03.2022 10:48
Altının gram fiyatı 877 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 877 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 877 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 2,3 artışla 869,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,9 değer kazancıyla 877 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.441 lira, Cumhuriyet altını da 5.870 liradan satılıyor.

Rusya- Ukrayna savaşının şiddetlenmesiyle birlikte artan risk algısı sonrası 1.950 doların üzerini test eden altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 1.943 dolardan işlem görüyor.

Analistler, jeopolitik risklerin ekonomi üzerinde etkisinin arttığını kaydederek, emtia fiyatlarında da bu etkinin görüldüğünü ifade etti.

Öte yandan, dün tahvil piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantısında 50 baz puan faiz artıracağına yönelik fiyatlamalar ortadan kalkarken, bugün itibarıyla yüzde 92 ihtimalle Fed'in 25 baz puan faiz artıracağı tahmin ediliyor.

Bugün, Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesinde, Yarıyıllık Para Politikası Raporu'nu sunması planlanan Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını aktaran analistler, veri gündeminde ise Almanya'da işsizlik, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamının öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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Ukrayna, Altın, Rusya, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı 877 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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