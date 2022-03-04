Altının gram fiyatı 884 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Altının gram fiyatı 884 lira seviyesinden işlem görüyor

04.03.2022 10:36
Altının gram fiyatı 884 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 884 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 884 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, Altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 artışla 880 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,5 değer kazancıyla 884 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.446 lira, Cumhuriyet altını da 5.910 liradan satılıyor.

Ons altın fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 1.937 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Rusya- Ukrayna savaşındaki seyrin emtia fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü kaydederek, konuyla ilgili haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Ukrayna'da, Rus güçlerinin yaklaştığı Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali'nde çatışmalar sonucunda yangın çıktığının açıklanması sonrası altına olan talebin arttığı görülürken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları talebi törpüledi.

Powell, yarı yıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ikinci gününde Rusya-Ukrayna savaşının nihai etkisinin belirsiz olduğunu ancak harcamalar ve yatırımları etkileyebileceğini belirterek Fed'in bu ay faiz oranlarını artırma yolunda olduğunu ifade etti.

Şimdiye kadar emtia ve enerji fiyatlarının önemli ölçüde arttığını kaydeden Powell, bu durumun enflasyonu yukarı yönlü baskılayacağına işaret ederek risk iştahının da azalabileceğini ve bunun yatırımlar ile harcamaların düşmesine neden olabileceğine değindi.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ile ABD'de istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 doların destek, 1.960 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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Cumhuriyet, Ukrayna, Altın, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı 884 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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