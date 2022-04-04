Altının gram fiyatı 912 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Altının gram fiyatı 912 lira seviyesinden işlem görüyor

04.04.2022 10:47
Altının gram fiyatı 912 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 912 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.467 lira, cumhuriyet1 altını da 6.037 liradan satılıyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 azalışla 907,6 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,5 artışla 912 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.467 lira, cumhuriyet1 altını da 6.037 liradan satılıyor. Cuma günü, yüzde 0,76 değer kaybederek günü 1.922,7 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,36 artışla 1.929,7 dolardan işlem görüyor.

ONS ALTINDA 1.950 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve artan resesyon endişeleri ile emtia piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi. Yüksek seyreden enflasyon üzerinde, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası gıda ve enerji fiyatları kanalından gelen yukarı yönlü baskıların arttığını belirten analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) güvenilirliği korumak için yıl içinde en az iki kez 50 baz puanlık artırımı gerçekleştirme ihtimalinin yükseldiğini kaydetti. Analistler, emtia ve tahvil piyasalarının seyrinin yakından izlenmeye devam edileceğini, veri gündeminde ise ABD'de fabrika siparişlerinin öne çıktığını kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.950 doların direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı 912 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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