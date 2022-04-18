Altının gram fiyatı 938,2 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Altının gram fiyatı 938,2 lira seviyesinden işlem görüyor

18.04.2022 11:02

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 938,2 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 938,2 lira seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 artışla 928,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1 artışla 938,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.537 lira, Cumhuriyet altını da 6.278 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yükseliş 0,96 artışla 1.992,4 dolardan işlem görüyor.

Şahinleşen merkez bankalarına ilişkin beklentilerin yanı sıra Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve artan enerji maliyetlerinin dünyadaki enflasyonist baskıyı artırabileceği endişesi, altın başta olmak üzere emtia fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.

Analistler, dünya genelindeki negatif reel faiz sebebiyle getiri arayışındaki yatırımcıların altına olan talebinin de devam ettiğini belirterek, bugün Avrupa borsalarının tatil nedeniyle kapalı olduğunu anımsattı.

Hafta boyunca yoğun veri gündemiyle birlikte Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Bahar Toplantıları, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıların odağında olacağını ifade eden analistler, Rusya- Ukrayna savaşından gelecek haber akışının da takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 doların destek, 2.010 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

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Merkez Bankası, Cumhuriyet, dolar, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı 938,2 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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