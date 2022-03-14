Altının gram fiyatı 942 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Altının gram fiyatı 942 lira seviyesinden işlem görüyor

14.03.2022 10:41
Altının gram fiyatı 942 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 942 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 942 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü, ons altın fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,33 azalışla 940,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 942 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.545 lira, Cumhuriyet altını da 6.312 liradan satılıyor.

Ons altının fiyatı ise bugün önceki kapanışa göre yüzde 0,6'lık azalışla 1.974 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Rusya- Ukrayna savaşı ve bu paralelde devreye alınan yaptırımların küresel ekonomiye etkilerine ilişkin endişeler piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ederken, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve buna paralel alınan tedbirler de yeniden gündeme geldi.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının merkez bankalarının para politikalarına etkisi açısından ilk sinyallerin bu hafta alınacağını belirterek, özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Kasım 2018'den bu yana ilk kez yapması beklenen faiz artırımlarının gelecek dönemdeki boyutu ve hızına dair vereceği mesajların kritik olacağını söyledi.

Emtia fiyatlarının yüksek seviyelerini koruması, enflasyonist baskıların daha da artacağı ve beklenenden uzun bir süre gündemde kalacağı görüşlerinin güçlendiğini ifade eden analistler, bu hafta, çarşamba Fed, perşembe İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve cuma Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantılarından çıkacak karar ve yönlendirmelerin, gelecek dönem para politikalarının seyri açısından önemli ipuçları vereceğini bildirdi.

Analistler, yurt içinde ise yatırımcıların odağında, perşembe günü faiz kararını açıklayacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantısının bulunduğunu hatırlatarak, bugün Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilecek müzakerenin takip edileceğini kaydetti.

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Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ın Harkiv kenti Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ın Harkiv kenti BAGFAS indirime devam ediyor BAGFAS indirime devam ediyor

Merkez Bankası, Ukrayna, Rusya, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı 942 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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