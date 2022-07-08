Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de işsizlik oranlarının ve toptan stokların takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.760 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Dün ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin yaptıkları açıklamalarda resesyon riskinin korkulduğu kadar güçlü olmayabileceğini söylediklerini anımsatan analistler, Fed'in önceliğinin enflasyonu kontrol altına almak olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Altının gram fiyatı 966 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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