Altının gram fiyatı 968 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Altının gram fiyatı 968 lira seviyesinden işlem görüyor

01.06.2022 10:49
Altının gram fiyatı 968 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne değer kaybıyla başlamasının ardından 968 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne değer kaybıyla başlamasının ardından 968 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 azalışla 969,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 968 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.591 lira, Cumhuriyet altını da 6.490 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.832 dolardan işlem görüyor.

Analistler, dünya genelinde enflasyon ve büyüme konusunda devam belirsizliklere karşın küresel merkez bankalarının şahin duruşunu sürdürmesiyle altının ons fiyatının baskılandığını belirtti.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve ABD'de Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 doların destek, 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı 968 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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