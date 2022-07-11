Altının gram fiyatı 968 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, haftaya yatay başlamasının ardından 967,6 lira seviyesinde işlem görüyor.
Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 artışla 967,2 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 11.40 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 967,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.591 lira, Cumhuriyet altını da 6.470 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 1.737 dolardan işlem görüyor.
Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verileri öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini belirterek, artan dolar talebinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.
Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.760 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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