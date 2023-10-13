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Altının gramı 1.684 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Altının gramı 1.684 lira seviyesinden işlem görüyor

Son Güncelleme: 13.10.2023 12:00

Güne 17 lira artışla başlayan altının gramı 1.684 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.770 liradan, cumhuriyet altını 11.300 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,12 azalışla 1.667 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.40 itibarıyla 1.684 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.770 liradan, cumhuriyet altını 11.300 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,7 yükselişle 1.882 dolar seviyesinde bulunuyor.

ALTINA TALEP ARTTI

Analistler, İsrail- Filistin çatışmasının daha geniş bir alana yayılabileceği endişesiyle güvenli liman varlıklarından altına talebin arttığını söyledi.

ABD'de açıklanan enflasyon verileri, çarşamba günkü Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve geçen haftaki tarım dışı istihdam verisiyle beraber ele alındığında, gelecek döneme ilişkin endişeler güçlü kalmaya devam ederken dün yaklaşık 13 baz puan yükselen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, altının ons fiyatındaki yükselişi törpülüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizini sabit tutacağı öngörüsü sürerken İsrail-Filistin çatışmasındaki gelişmeler de yakından izleniyor.

ONS ALTINDA 1.900 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantıları çerçevesinde yapılacak konuşmalardan alınacak mesajlarla Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 ve 1.920 doların direnç, 1.860 ve 1.840 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gramı 1.684 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altının gramı 1.684 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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