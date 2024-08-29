Altının gramı yeni güne yükselişle başladı: 2.760 lira - Son Dakika
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Ekonomi

Altının gramı yeni güne yükselişle başladı: 2.760 lira

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Altının gram fiyatı, güne artışla başlayarak 2 bin 760 liradan işlem görmeye başladı. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel gerileyen altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 2 bin 742 liradan tamamladı. Çeyrek altın 4 bin 610 lira, Cumhuriyet altını ise 18 bin 380 liradan satılıyor. Küresel piyasalar, ABD'de açıklanacak büyüme ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksine odaklandı.

29.08.2024 13:21  Güncelleme: 13:44
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Dün satış ağırlıklı seyir izleyen altının ons fiyatı, şu sıralar önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 2.517 dolardan işlem görüyor. Küresel piyasalarda bugün gözler, ABD'de açıklanacak büyüme ve ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksine çevrildi. Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade ederek, Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinden alınacak sinyallerin de bankanın gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin fiyatlamaları etkileyebileceğini bildirdi.

Sözle yönlendirmelerine devam eden Fed üyeleri dün de açıklamalarda bulunurken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, faiz indirimleri konusunda harekete geçme zamanının geldiğini ancak emin olmak istediğini söyledi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz indiriminin kasım ya da aralıktaki toplantılarda yapılacağına ilişkin öngörüler güç kazanıyor.

Bugün yurt içinde Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ile ABD'de büyüme ve 2. çeyreğe ilişkin kişisel tüketim harcamaları verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 550 seviyesinin direnç, 2 bin 500 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

Altının gramı yeni güne yükselişle başladı: 2.760 lira

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Son Dakika Ekonomi Altının gramı yeni güne yükselişle başladı: 2.760 lira - Son Dakika

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