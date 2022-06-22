Altının kilogramı 1 milyon 19 bin 300 liraya geriledi - Son Dakika
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Altının kilogramı 1 milyon 19 bin 300 liraya geriledi

22.06.2022 16:36
Altının kilogramı 1 milyon 19 bin 300 liraya geriledi

?Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 19 bin 300 liraya geriledi.

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 19 bin 300 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 19 bin lira, en yüksek 1 milyon 25 bin 380 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalarak 1 milyon 19 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 439 milyon 916 bin 457,84 lira, işlem miktarı ise 432,36 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 461 milyon 88 bin 132 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, DenizBank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış1.027.600,001.841,80
En Düşük1.019.000,001.815,00
En Yüksek1.025.380,001.834,30
Kapanış1.019.300,001.833.30
Ağırlıklı Ortalama1.021.698,46

Toplam İşlem Hacmi (TL)439.916.457,84

Toplam İşlem Miktarı (Kg)432,36

Toplam İşlem Adedi30

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Altının kilogramı 1 milyon 27 bin 600 liraya yükseldi Altının kilogramı 1 milyon 27 bin 600 liraya yükseldi
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 1 milyon 19 bin 300 liraya geriledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Altının kilogramı 1 milyon 19 bin 300 liraya geriledi - Son Dakika
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