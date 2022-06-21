Altının kilogramı 1 milyon 27 bin 600 liraya yükseldi - Son Dakika
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Altının kilogramı 1 milyon 27 bin 600 liraya yükseldi

21.06.2022 16:44
Altının kilogramı 1 milyon 27 bin 600 liraya yükseldi

?Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 27 bin 600 liraya yükseldi.

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 27 bin 600 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 15 bin lira, en yüksek 1 milyon 28 bin 160 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 1 milyon 27 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 581 milyon 289 bin 752,09 lira, işlem miktarı ise 569,42 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 591 milyon 101 bin 372,57 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Gram Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış1.025.700,001.835,00
En Düşük1.015.000,001.820,00
En Yüksek1.028.160,001.843,25
Kapanış1.027.600,001.841,80
Ağırlıklı Ortalama1.017.022,711.835,09
Toplam İşlem Hacmi (TL)581.289.752,09

Toplam İşlem Miktarı (Kg)569,42

Toplam İşlem Adedi34

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 1 milyon 27 bin 600 liraya yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Altının kilogramı 1 milyon 27 bin 600 liraya yükseldi - Son Dakika
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