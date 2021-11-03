Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 552 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 549 bin 200 lira, en yüksek ise 555 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 552 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 267 milyon 240 bin 645,13 lira, işlem miktarı ise 487,55 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 344 milyon 262 bin 645,44 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Denizbank, Osmanlı Döviz ve Altın, Gram Kıymetli Madenler ve INTL HRM Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 545.000,00 1.788,20 En Düşük 549.200,00 1.775,00 En Yüksek 555.250,00 1.787,50 Kapanış 552.500,00 1.775,00 Ağırlıklı Ortalama 552.320,84 1.782,14 Toplam İşlem Hacmi (TL) 267.240.645,13 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 487,55 Toplam İşlem Adedi 21

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