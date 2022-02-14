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Altının kilogramı 800 bin liraya yükseldi - Son Dakika

Altının kilogramı 800 bin liraya yükseldi

14.02.2022 16:47
Altının kilogramı 800 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 800 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 800 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 800 bin lira, en yüksek 813 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artarak 800 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 819 milyon 648 bin 71,66 lira, işlem miktarı ise 1.022,92 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 840 milyon 307 bin 391,66 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Nadir Döviz, NMGlobal Kıymetli Madenler, Fetih Döviz, INTL HRM Kıymetli Madenler ve Finansbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış794.000,001,831.50
En Düşük800.000,001,840.00
En Yüksek813.000,001,861.50
Kapanış800.000,001,845.00
Ağırlıklı Ortalama805,803.151,844.42
Toplam İşlem Hacmi (TL)819.648.071,66

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.022,92

Toplam İşlem Adedi80

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Borsa İstanbul, Döviz, Altın, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 800 bin liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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