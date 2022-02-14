Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 800 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 800 bin lira, en yüksek 813 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artarak 800 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 819 milyon 648 bin 71,66 lira, işlem miktarı ise 1.022,92 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 840 milyon 307 bin 391,66 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Nadir Döviz, NMGlobal Kıymetli Madenler, Fetih Döviz, INTL HRM Kıymetli Madenler ve Finansbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: