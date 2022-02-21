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Altının kilogramı 825 bin liraya geriledi - Son Dakika

Altının kilogramı 825 bin liraya geriledi

21.02.2022 17:04
Altının kilogramı 825 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 825 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 825 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 825 bin lira, en yüksek 835 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 825 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 514 milyon 596 bin 939,91 lira, işlem miktarı ise 621,34 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 549 milyon 389 bin 470,37 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Atanur Kuyumculuk şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış829.500,001.895,00
En Düşük825.000,001.889,00
En Yüksek835.000,001.890,00
Kapanış825.000,001.890,00
Ağırlıklı Ortalama827.094,001.889,96
Toplam İşlem Hacmi (TL)514.596.939,91

Toplam İşlem Miktarı (Kg)621,34

Toplam İşlem Adedi48

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Borsa İstanbul, Altın, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 825 bin liraya geriledi - Son Dakika Ekonomi


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