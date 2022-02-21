Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 825 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 825 bin lira, en yüksek 835 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 825 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 514 milyon 596 bin 939,91 lira, işlem miktarı ise 621,34 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 549 milyon 389 bin 470,37 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Atanur Kuyumculuk şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: