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Altının kilogramı 829 bin 500 liraya geriledi - Son Dakika

Altının kilogramı 829 bin 500 liraya geriledi

18.02.2022 17:06
Altının kilogramı 829 bin 500 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 829 bin 500 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 829 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 825 bin 340 lira, en yüksek 832 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 azalarak 829 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 428 milyon 929 bin 867,85 lira, işlem miktarı ise 517,78 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 437 milyon 903 bin 930,26 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Türkiye Finans Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, QNB Finansbank, İstanbul Altın Rafinerisi, Akbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış830.000,001.885,00
En Düşük825.340,001.873,60
En Yüksek832.500,001.895,00
Kapanış829.500,001.895,00
Ağırlıklı Ortalama829.851,621.893,32
Toplam İşlem Hacmi (TL)428.929.867,85

Toplam İşlem Miktarı (Kg)517,78

Toplam İşlem Adedi38

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Borsa İstanbul, Altın, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 829 bin 500 liraya geriledi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Altının kilogramı 829 bin 500 liraya geriledi - Son Dakika
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