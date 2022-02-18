Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 829 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 825 bin 340 lira, en yüksek 832 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 azalarak 829 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 428 milyon 929 bin 867,85 lira, işlem miktarı ise 517,78 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 437 milyon 903 bin 930,26 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Türkiye Finans Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, QNB Finansbank, İstanbul Altın Rafinerisi, Akbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: